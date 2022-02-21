Москва, 21 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Уровень напряжённости на юго-востоке Украины не снижается, напротив, интенсивность обстрелов и провокаций растёт. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 21 февраля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, ситуация в Донбассе действительно чрезвычайно напряжённая. В Кремле не наблюдают признаков снижения уровня напряжённости.

«Всё интенсивнее становятся провокации, обстрелы, конечно, это вызывает очень глубокую обеспокоенность», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле не комментируют вопрос о том, подключится ли Россия, если руководство Донецкой и Луганской Народных Республик попросит о помощи в условиях обострения.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также объяснил, что эвакуация мирного населения в Россию началась в республиках Донбасса из-за возросшей угрозы начала военных действий.

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