Москва, , 12:11 — REGNUM В ДНР и ЛНР масштаб угрозы начала военных действий со стороны Украины ощущается сильнее, чем можно себе представить, и именно этим вызвана эвакуация мирного населения в Россию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Это было обращение самопровозглашенных республик, там, на месте масштаб угрозы ощущается гораздо более явно, чем мы можем себе представить», — сказал Песков.

По его словам, в существующих условиях ключевая задача — «обеспечить безопасность и спасти жизни мирного населения».

Песков подчеркнул, что речь идет «о провокационных и агрессивных действиях вооруженных сил Украины», и возникшей в связи с этим опасности для мирных жителей ДНР и ЛНР.