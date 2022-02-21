Лондон, , 09:57 — REGNUM В Великобритании рассматривается возможность отмены всех оставшихся ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как ожидается, о том, как Соединённое Королевство будет «жить с COVID-19, премьер-министр страны Борис Джонсон объявит 21 февраля. Об этом сообщает Даунинг-стрит.

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Планируется, что утром в понедельник Джонсон встретится с кабинетом министров, чтобы согласовать план борьбы с вирусом. Затем, во второй половине дня, он проинформирует о планах парламент, а вечером проведёт пресс-конференцию, на которой расскажет подробности общественности. Об этом сообщает Sky News.

Среди прочих ограничений планируется отменить обязательную самоизоляцию для COVID-положительных и лиц, имевших контакты с заболевшими. Так, правительство планирует осуществить «основанный на вакцинах» подход и заявляет, что жизнь с вирусом будет зависеть от «устойчивого иммунитета населения, обеспечиваемого вакцинами».

«Сегодня будет момент гордости после одного из самых трудных периодов в истории нашей страны, когда мы начинаем учиться жить с COVID, — сказал Джонсон. — Пандемия ещё не закончилась, но благодаря невероятному успеху программы по вакцинации мы теперь на шаг ближе к возвращению к нормальной жизни и, наконец, возвращаем людям их свободы».

Он подчеркнул, что теперь страна может перейти от «правительственного вмешательства к личной ответственности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании я середине января зафиксировали резкое отступление нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». По данным британских медицинских служб, за сутки 16 января в Соединённом Королевстве были выявлены 81 713 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 20 тысяч случаев меньше, чем сутками ранее.

При это всего несколько дней до этого в стране фиксировали более 200 тысяч случаев заражения в сутки. В пиковые моменты число зараженных приближалось к 225 тысячам в 24 часа.

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