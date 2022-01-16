Лондон, , 11:35 — REGNUM В Великобритании продолжается резкое отступление нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Об этом сегодня, 16 января, сообщают британские медицинские службы.

Коронавирус

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Всего несколько дней назад в Великобритании фиксировали более 200 тысяч случаев заражения в сутки. В пиковые моменты число зараженных приближалось к 225 тысячам в 24 часа. Однако затем началось резкое падение.

За прошедшие сутки на территории Соединенного Королевства были выявлены 81 713 новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 20 тысяч случаев меньше, чем сутками ранее.

Отмечается, что вакцинация от коронавируса совершенно не спасает от заражения штаммом «Омикрон».