Лондон, 21 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал заявления российского президента Владимира Путина, сделанные им в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом говорится в коммюнике, которое канцелярия британского премьера распространила по итогам его телефонной беседы с Макроном 20 февраля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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Отмечается, что Макрон рассказал Джонсону о разговоре с Путиным. Британский премьер отметил, что знак, который можно приветствовать — это обещание Путина Макрону о возможной готовности российского лидера к участию в поиске дипломатического решения по Украине.

«Премьер-министр подчеркнул, что позиция Украины должна быть центральной во время любых переговоров», — указано в коммюнике.

Джонсон и Макрон признали необходимость того, чтобы «Россия и Украина» полностью следовали своим обязательствам в рамках Минских соглашений. Они подчеркнули, что Путину следует отступить от «его нынешних угроз» и отвести войска от границы с Украиной.

Британский и французский лидеры пришли к общему мнению, что следующая неделя будет критически важна для дипломатии. Они договорились о тесном контакте.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Макрон провели два телефонных разговора в течение одного дня. В Кремле сообщили, что лидеры выступили за активизацию поиска дипломатических решений урегулирования украинского кризиса по линии МИД и политических советников стран «нормандского формата».

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