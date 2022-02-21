Париж, , 03:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели два телефонных разговора в течение одного дня. Об этом 20 февраля сообщает телеканал BFM.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Kremlin.ru

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По данным телеканала, второй телефонный разговор состоялся в тот же день, что и первый — 20 февраля. При этом беседа лидеров России и Франции длилась один час. Других подробностей не приводится.

Первый телефонный разговор президента России Путина и лидера Франции Макрона состоялся утром 20 февраля и продолжался 1 час 45 минут. В ходе беседы главы двух стран договорились о начале работы над организацией встречи в трёхстороннем формате Контактной группы по Украине. Кроме того, Путин и Макрон выразили приверженность дипломатическому пути снижения напряжённости в Донбассе.

В общей сложности, лидеры России и Франции общались в телефонном режиме почти три часа. Отмечается, что французская сторона рассматривает переговоры с Россией как одну из последних попыток предотвратить якобы готовящееся «вторжение» России на украину.

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