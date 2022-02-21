Москва, 21 февраля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Данные лабораторных исследований нескольких миллионов жителей России на антитела к S-белку коронавируса говорят о достижении уровня коллективного иммунитета в стране в 80%. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Более 80% людей по всей стране… имеют антитела», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, лаборатория ведет статистический анализ наличия антител у российских граждан с мая 2020 года, на данный момент выполнено свыше 4,2 млн таких исследований.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации за сутки 19 февраля госпитализированы с диагнозом COVID-19 10 372 человека.

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