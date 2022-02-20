Москва, , 11:16 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки госпитализированы с диагнозом COVID-19 10 372 человека. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Сообщается, что всего в России за сутки выявлены 170 699 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 10 372 пациентам — это на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля.

Выписаны в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции 147 296 человек — это на 22,9% меньше по сравнению с 19 февраля.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 745 человек.