Париж, 21 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден согласились провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. С такой инициативой выступил французский лидер Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Елисейский дворец.

White House Джо Байден и Владимир Путин

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«Он [Макрон] предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами, по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, — говорится в сообщении Елисейского дворца. — Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита».

Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля. При этом уточняется, что такая встреча «может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину».

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Напомним, 20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон дважды созвонился с президентом России Владимиром Путиным, а также провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джозеф Байден согласен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в случае, если не будет «вторжения» России на Украину. Она подчеркнула готовность правительства Соединённых Штатов к дипломатии.

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