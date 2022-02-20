МИД РФ отреагировал на сообщение CBS о приказе «вторгнуться» на Украину
Москва, 20 февраля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. На сообщение телеканала CBS о том, что «приказ приступить к вторжению» на Украину якобы получили войска России, отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
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»Забыли американские журналисты, что «план действий на поле боя» уже публиковали немецкие издания, — написала Захарова в своем Telegram-канале. — Невнимательные какие-то».
Напомним, ранее корреспондент американского телеканала CBS сообщил, что войска России якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину.
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