Вашингтон, 20 февраля 2022, 22:49 — REGNUM Корреспондент американского телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину. Об этом сообщается в Twitter CBS.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» на Украину.
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