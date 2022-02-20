Вашингтон, , 22:49 — REGNUM Корреспондент американского телеканала CBS Дэвид Мартин заявил, что российские войска якобы «получили приказ приступить к вторжению» на Украину. Об этом сообщается в Twitter CBS.

«Разведка сообщает, что российские войска получили приказ вторгнуться на Украину», — заявил корреспондент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» на Украину.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Читайте также: Путин не обращает внимания на публикации о датах «вторжения» — Песков