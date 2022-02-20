Вашингтон, 20 февраля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Совместные военные учения России и Белоруссии не вступают в противоречие ни с какими нормами международного права. Об этом 20 февраля заявил в интервью телекомпании CBS посол РФ в США Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Мы не можем увидеть никакого противоречия ни с какими юридически обязывающими нормами по данному вопросу», — сказал он, комментируя совместные учения двух стран.

Посол добавил, что Россия вправе производить любое перемещение своих войск на собственной территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что в Соединенных Штатах обеспокоены продолжением военных учений России и Белоруссии.

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