Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Продолжением военных учений России и Белоруссии обеспокоены в США. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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»Да, это (беспокоит Вашингтон)», — заявил госсекретарь США.

Блинкен добавил, что продолжение военных учений России и Белоруссии говорит о том, что против Украины якобы продолжает реализовываться сценарий «агрессии».

Как передавало ИА REGNUM, 20 февраля министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что Генеральные штабы Вооруженных сил России и Белоруссии совместно выработают дальнейшие шаги проверки сил Союзного государства России и Белоруссии.