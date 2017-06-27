Президент России Владимир Путин сегодня, 18 февраля, встречается в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщает сайт Кремля, в ходе переговоров лидеры намерены обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.

Напомним, 10 февраля в Белоруссии стартовали совместные с Россией военные учения «Союзная решимость». По словам Лукашенко, многие «гвалтом кричат» о том, когда же страну покинут российские войска, однако это исключительно дело двух стран и их лидеров.

«Слушайте, это наше дело с Путиным», — подчеркнул Лукашенко на встрече с политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом.

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