18 Февраля
 
14:25

Лукашенко рассказал, что завтра вместе с Путиным побывает на интересном мероприятии. Путин поправил гостя: «не побываем, а поучаствуем».

14:25

Учить воевать людей мы будем — никуда от этого не денешься — Лукашенко.

14:25

Лукашенко: развитие экономики уже свидетельствует о том, что удушить нас не получится. Речь идёт о санкциях Запада в отношении Белоруссии.

14:23

Лукашенко: есть, конечно, о чем поговорить. И экономика неплохо развивалась.

14:23

Путин сказал, что Лукашенко также примет участие в военных учениях.

14:21

Путин начал переговоры с Лукашенко. Сказал, что мы очень плотно продвинулись в строительстве союзного государства, подготовили 24 программы.