18 Февраля
14:25
Лукашенко рассказал, что завтра вместе с Путиным побывает на интересном мероприятии. Путин поправил гостя: «не побываем, а поучаствуем».
14:25
Учить воевать людей мы будем — никуда от этого не денешься — Лукашенко.
14:25
Лукашенко: развитие экономики уже свидетельствует о том, что удушить нас не получится. Речь идёт о санкциях Запада в отношении Белоруссии.
14:23
Лукашенко: есть, конечно, о чем поговорить. И экономика неплохо развивалась.
14:23
Путин сказал, что Лукашенко также примет участие в военных учениях.
14:21
Путин начал переговоры с Лукашенко. Сказал, что мы очень плотно продвинулись в строительстве союзного государства, подготовили 24 программы.