Вашингтон, 20 февраля, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Североатлантический альянс поддерживает любые дипломатические усилия по разрешению продолжающегося кризиса вокруг Украины, заявил 20 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг

«Прежде всего, важно не допустить новую вооруженную атаку против Украины. По этой причине мы поддерживаем все усилия, предпринимаемые союзниками НАТО по поиску политического решения», — сказал он в эфире телеканала CBS.

Он добавил, что для этой цели альянса готов провести новое заседание Совета Россия — НАТО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сообщение Spiegel об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада назвали неприемлемым расширение альянса.

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