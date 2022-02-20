Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал сообщение Spiegel об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада назвали неприемлемым расширение альянса.

Йенс Столтенберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В эфире ARD он сообщил, что альянс не нарушил обещания о нерасширении на восток и заявил об отсутствии соглашения по отказу от этих планов.

«Нет. НАТО принимает решения с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны … договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — отметил Столтенберг.

Ранее Spiegel сообщил, что Национальный архив Великобритании обнаружил документ 1991 г., в котором Запад заявил о неприемлемости расширения НАТО на Восток. Договор представляет собой протокол встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 г. По итогам встречи ее участники пришли к соглашению, что членство стран Восточной Европы в НАТО «неприемлемо».

В октябре 2021 г. на фоне сообщений Запада о «вторжении» на Украину, которое не раз опровергал Кремль, РФ потребовала закрепить взаимные гарантии безопасности. Среди них было и требование о том, чтобы альянс не принимал в состав бывшие республики СССР, в том числе Грузию и Украину.

Президент РФ Владимир Путин не раз вспоминал об обещании НАТО не расширяться на восток. А Столтенберг неоднократно отмечал, что страны Европы могут вступать в НАТО по своему желанию.