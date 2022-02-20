Вашингтон, 20 февраля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что планы встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым остаются.

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

«Планы встретиться остаются, если Россия не вторгнется в это время», — сказал Блинкен в интервью CNN.

Он добавил, что в ходе встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности.

«Такую беседу я бы приветствовал, но все зависит полностью от того, вторгнется ли Россия», — заключил Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госсекретарь США заявид, что конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы есть у официального Вашингтона.

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