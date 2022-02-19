Мюнхен, Германия, , 22:42 — REGNUM Конкретные идеи по укреплению безопасности России, США и Европы есть у официального Вашингтона. Об этом в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, напомнив о предстоящих переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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«У нас (властей США) есть некоторые очень конкретные идеи», — сказал Блинкен.

Как передавало ИА REGNUM, 18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом заявил, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе не исключают исполнения Минских договоренностей, а напротив, предусматривают их выполнение.