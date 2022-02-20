Ростов-на-Дону, 20 февраля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик находятся в 92 пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области, сообщил 20 февраля временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

Mchs.gov.ru Александр Чуприян

«Сейчас они размещены в основном в Ростовской области, это в 92 пунктах временного размещения», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ростовской области подготовлено 188 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса вместимостью 13 897 человек.

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