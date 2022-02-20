Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM Всего в Ростовской области подготовлено 188 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса вместимостью 13 897 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском пресс-центре 20 февраля.

Беженцы

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«Пункты временного размещения подготовлены в Батайске, Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, а также Неклиновском, Усть-Донецком, Красносулинском и Зерноградскои районах», — уточняют власти.

В настоящее время задействовано 100 пунктов временного размещения мирных граждан Донецкой и Луганской Народных Республик. Временный приют нашли почти 6,9 тыс. человек, в том числе около 2,9 тыс. детей.

Часть беженцев отправилась в Воронежскую, Курскую и Волгоградскую области.

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