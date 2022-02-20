Минск, 20 февраля 2022, 16:35 — REGNUM Генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
Хренин также напомнил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно говорили, что Минск и Москва не хотят войны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военные учения России и Белоруссии. Реакция Запада — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в Европе очень сильно запахло порохом и страны континента настойчиво подталкивают к войне.
Читайте также: Глава Минобороны Белоруссии: Европу толкают к войне