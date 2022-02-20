Минск, 20 февраля, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России выработают дальнейшие шаги, направленные на недопущение войны в своем регионе. Об этом 20 февраля заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

President.gov.by Виктор Хренин

«Учение завершено. Проверка сил реагирования Союзного государства будет продолжена. Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь», — цитирует его пресс-служба минобороны Белоруссии.

Хренин также напомнил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно говорили, что Минск и Москва не хотят войны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в Европе очень сильно запахло порохом и страны континента настойчиво подталкивают к войне.

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