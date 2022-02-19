Варшава, 19 февраля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Власти Польши готовы поставить Украине дополнительные объемы вооружения, заявил 19 февраля премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Польша

«Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий, городов перед агрессией российских войск», — сказал он журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация вокруг Украины, в условиях «угрозы вторжения России», является отличным «экзаменом на солидарность для Запада».

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