Варшава, , 16:01 — REGNUM Ситуация вокруг Украины, в условиях «угрозы вторжения России», является отличным «экзаменом на солидарность для Запада». Об этом 18 февраля заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Die Welt.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если Украина и ее западные стремления будут принесены в жертву ради мира, ради наших экономических интересов или политических амбиций, ради того, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией, это будет огромным ударом не только для украинского общества, но и всего западного сообщества», — заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».