Вашингтон, 19 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил на встрече с министром иностранных Франции Жан-Ивом Ле Дрианом дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом говорится в распространенном 19 февраля письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По его словам, главы МИД двух стран обсудили на Мюнхенской конференции по безопасности «текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию со стороны союзников по НАТО, партнеров из ЕС, членов G7 и других партнеров в ответ на кризис», который «без наличия необходимости вызвала Россия».

«Они вновь подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность союзников и партнеров создать жесткие последствия для России в случае, если она осуществит дальнейшую агрессию против Украины», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия в предстоящие дни якобы попытается «атаковать» Украину.

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