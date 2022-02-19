Блинкен обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Украины
Вашингтон, 19 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен обсудил на встрече с министром иностранных Франции Жан-Ивом Ле Дрианом дипломатическое взаимодействие с Россией. Об этом говорится в распространенном 19 февраля письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.
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По его словам, главы МИД двух стран обсудили на Мюнхенской конференции по безопасности «текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию со стороны союзников по НАТО, партнеров из ЕС, членов G7 и других партнеров в ответ на кризис», который «без наличия необходимости вызвала Россия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия в предстоящие дни якобы попытается «атаковать» Украину.
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