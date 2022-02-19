Вашингтон, , 10:22 — REGNUM РФ в предстоящие дни якобы попытается «атаковать» Украину, заявил президент США Джо Байден в ходе брифинга. Доказательств таких намерений РФ он не привел.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

По его словам, у Вашингтона «есть причины» так считать. Он утверждает, что войска РФ «выберут для атаки» Киев.

«Есть основания считать, что силы РФ планируют атаковать Украину в предстоящую неделю, предстоящие дни», — утверждает он.

Байден также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин будто бы уже принял соответствующее решение, и отметил, что США будут продолжать диалог с Москвой.

В последние месяцы государства Запада выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Москва не раз подобные обвинения отвергала.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден оценил уровень угрозы «вторжения» на Украину

Читайте развитие сюжета: ОБСЕ призвала воздержаться от применения силы на востоке Украины