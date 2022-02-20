Москва, 21 февраля, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о введении моратория на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается установить мораторий на повышение размера платы граждан за коммунальные услуги в период распространения новой коронавирусной инфекции с 1 июля по 31 декабря 2022 года.

Ранее правительство РФ утвердило индексы изменения во втором полугодии 2022 года размера платы за ЖКХ в среднем по субъектам РФ — рост тарифов будет варьироваться от 2,9% до 6,5%. Наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарии (6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).

Внесение законопроекта авторы аргументируют кризисом, вызванным пандемией коронавируса, который привел к резкому сокращению реальных располагаемых доходов физлиц. Падение доходов вызывается безработицей, которая выросла до максимума за последние восемь лет. У граждан, сохранивших работу, снижается заработная плата в результате сокращения времени работы, а также вынужденного простоя, который часто не оплачивается работодателями, указали парламентарии.

Законопроект разработан по итогам «правительственного часа» в Госдуме, посвященного проблемам строительства и ЖКХ.

Ранее законопроект о заморозке тарифов естественных монополий на 2022 год внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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