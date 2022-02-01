Москва, , 15:30 — REGNUM Законопроект о заморозке тарифов естественных монополий на 2022 год внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Для стабилизации цен и экономической ситуации в стране мы предлагаем ввести законодательное ограничение на рост тарифов естественных монополий», — сказал Миронов.

Сейчас тарифы естественных монополий определяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС), и ведомство повышает их регулярно, словно отстаивает интересы крупного бизнеса, рассуждает парламентарий.

«Порой складывается такое впечатление, что чиновников абсолютно не волнует, что постоянный рост тарифов негативно сказывается на всей экономике страны, не даёт развиваться промышленности и в первую очередь очень больно бьёт по потребителям. Цены растут на различные услуги, увеличиваются тарифы ЖКХ, постоянно повышается стоимость товаров первой необходимости. Причём гораздо больше реальной инфляции», — указал депутат.

Согласно постановлению правительства РФ, тарифы на коммунальные услуги в первом полугодии расти не должны, со второго могут повышаться на 2,9−6,5% в зависимости от региона.

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