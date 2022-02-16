Москва, , 13:25 — REGNUM Увеличение тарифов ЖКХ на 40% быть не должно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках «правительственного часа».

Батарея

«Что касается случаев рост тепла на 40%, это надо проверять индивидуально, по закону такого быть не должно», — сказал Хуснуллин.

При этом он напомнил, что «только в конце 2021 года было принято постановление ФАС, которое позволяет в отдельных случаях, если есть утвержденная инвестиционная программа, на несколько лет принять решение, но 40% рост там не может быть».

«Там либо пересчитали нормативы… либо нормативы пересчитали, либо что-то не так, давайте отдельно разберемся», — предложил Хуснуллин.

В связи с ростом тарифа на тепло жители столичного района Коптево уже два дня выходили на акции протеста, к ним планируют присоединиться жители Подмосковья.

Читайте также: В Госдуме просят генпрокурора разобраться с завышенными счетами на ЖКХ