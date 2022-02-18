Москва, 18 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Власти Украины в течение уже не одного года самым грубым образом нарушают собственные обязательства. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе не исключают исполнения Минских договоренностей, а напротив, предусматривают их выполнение.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.