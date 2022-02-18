Москва, , 15:37 — REGNUM Предложения России по гарантиям безопасности в Европе не исключают исполнения Минских договоренностей, а напротив, предусматривают их выполнение. Об этом 18 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Греции Никосом Дендиасом.

Сергей Лавров Mid.ru

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«Но она (суть российских предложений по безопасности в Европе) отнюдь не исключает выполнение минских договоренностей, а наоборот, предполагает добросовестное выполнение Киевом минского комплекса мер», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия якобы намерена «напасть» на Украину, как она ранее якобы «вторгалась в другие части Восточной Европы» — это образчик т.н. «изысканной дипломатии».

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.