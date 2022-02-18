Москва, 18 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Новая встреча госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по гарантиям безопасности отвечает интересам обеих сторон. Об этом 18 февраля заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

МИД России Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года

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Лавров добавил, что договорился с госсекретарём США, что, когда Россия направит свой документ, и американская сторона ознакомится с видением России ситуации, «он был бы готов встретиться».

«Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», — подчеркнул в интервью RT российский министр.

По его словам, Россия будет добиваться того, чтобы всё было честно.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен принял дату переговоров в конце будущей недели, которую ранее предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как заявил Лавров, Россия заинтересована подробно объяснить США и всем их союзникам по НАТО, что по теме безопасности Москва не может удовлетвориться обещаниями.

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Напомним, 17 февраля российская сторона передала послу США в РФ Джону Салливану ответ Москвы Вашингтону по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности. Затем документ был опубликован Министерством иностранных дел России.

В тексте документа отмечено, что Соединённые Штаты не дали конструктивного ответа на принципиальные вопросы подготовленного Россией проекта договора. Поэтому в Кремле по-прежнему ожидают от Вашингтона и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток.