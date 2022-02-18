Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Дату переговоров в конце будущей недели, которую ранее предложил министр иностранных дел России Сергей Лавров, принял госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 18 февраля сообщил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

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«Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Совете Безопасности ООН сегодня отметил, что, поскольку мы считаем единственным ответственным путём урегулирования этого кризиса дипломатию и диалог, он предложил встретиться с министром иностранных дел (РФ Сергеем — ред.) Лавровым на следующей неделе», — написал он в своем сообщении.

При этом Прайс отметил, что Вашингтон принимает ранее предложенную Москвой дату в случае, если не произойдет якобы возможного «вторжения» России на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что, по ее мнению, отказ российской стороны от участия в Мюнхенской конференции является потерей для России.