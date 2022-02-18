Москва, , 15:17 — REGNUM Заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину — это пропаганда, фейки и вымыслы Запада. Таким образом навечно «забивается тема» исходящей от Москвы угрозы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 февраля в интервью телеканалу RT.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он выразил уверенность, что люди, которые хотя бы немного интересуются внешней политикой, убедились, что всё это — «пропаганда, фейки и вымыслы». Улыбку вызывает то, что этим занимаются взрослые люди — они «ежедневно «извергают» прогнозы, заклинания».

Так, одно из западных изданий несколько раз меняло дату «вторжения», а глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вероятность «вторжения России на Украину» сохранится на многие месяцы. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, нападение — вопрос недель или дней.

Такие заявления, добавил Лавров, — задел на будущее, их авторы «забивают» тему на «веки вечные». Российские войска возвращаются к местам дислокации после учений, и это все видели.

«Даже если Россия вернет свои войска туда, где они постоянно дислоцируются, угроза всё равно исходит», — пояснил министр.

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