Москва, , 14:55 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности, заявил 18 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT.

Сергей Лавров Mid.ru

«Находимся в переписке с американскими коллегами. Отреагировали на их ответ на наши декабрьские инициативы. Пока мало продвигаемся по принципиальным вопросам. Будем отстаивать именно комплексный подход», — сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что нельзя договариваться всерьез по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что в вопросах безопасности Запад принимает только один компонент из всего многообразия и из всей взаимосвязи элементов, которые одобрили на высшем уровне и много раз повторили в рамках ОБСЕ. Этот компонент — свобода выбора союзов, а от прочих обязательств Запад просто уходит.