Москва, 18 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. Об этом 18 февраля заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту (ЛДПР) Дмитрий Свищёв.

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«Валиева будет представлена к государственной награде. Сегодня обсудили это с министром спорта», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Он добавил, что пока неизвестно, к какой именно награде представят Валиеву, это решат в администрации президента.

По его словам, в аэропорту по возвращении из Пекина Валиеву будут встречать со всеми почестями.

Напомним, 15-летняя Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире и заняла четвёртое место в личных соревнованиях. При этом в е отношении ведётся расследование по обвинению в применении допинга.

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