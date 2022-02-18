Москва, , 12:43 — REGNUM О допинговом скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой слышали большинство жителей России (77%). Об этом свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ.

Российская фигуристка Камила Валиева Luu

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Уверены в том, что расследование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российской спортсменки проводилось необъективно 62% опрошенных. Чаще так считают те, кто следит за ходом Олимпийских игр (70%). Противоположное мнение у 21%.

Говоря о допинговых скандалах с участием российской сборной на Олимпийских играх-2022, 39% заявили, что их стало меньше по сравнению с зимней Олимпиадой-2018 (49% среди тех, кто следит за ходом Олимпиады). Думают, что столько же 31%, стало больше — 8%.

Опрос среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведен по телефону 16 февраля 2022 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, уверены, что российские спортсмены вообще не принимают допинг почти треть жителей России (32%).

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