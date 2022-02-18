Сеул, 18 февраля 2022, 14:27 — REGNUM Кандидат в президенты Южной Кореи от Народной партии Ан Чхоль Су возобновит предвыборную кампанию в эти выходные после похорон двух сотрудников избирательной кампании, погибших в результате несчастного случая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.
Напомним, что кандидат приостановил свою предвыборную деятельность после того, как 15 февраля тела двух человек были найдены в агитационном автобусе. Отмечается, что причиной смерти водителя и главы местной избирательной кампании является отравление угарным газом из генератора, питающего светодиодный экран.
Читайте также: «Не унывай» — угарный газ в ходе президентской кампании в Южной Корее
Известно, что 18 февраля Ан Чхоль Су присутствовал на похоронах члена партии. Похороны водителя автобуса состоятся в городе Кимхэ 19 февраля.
«Ан Чхоль Су планирует возобновить свою предвыборную деятельность завтра днём после похорон», — говорится в сообщении для прессы.
После того, как Ан Чхоль Су приостановил предвыборную кампанию, ходили слухи, что он сойдет с дистанции и поддержит кандидата от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля .
Однако глава предвыборного штаба Ан Чхоль Су Ли Тэ Гю отверг это предположение, сообщив о том, что кандидат все еще ждет ответа от Юн Сок Ёля по поводу объединения кандидатур.
А также: В Южной Корее сообщили о возможном объединении оппозиции на выборах