Валерий Ходячий, 17 февраля 2022, 16:48 — REGNUM В Южной Корее обсудили трагичный инцидент, произошедший в ходе предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты.

Автобусы
Автобусы
Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщениям южнокорейских СМИ, 15 февраля около 17:24 по местному времени двое мужчин в возрасте старше 50 и 70 лет, находившиеся в агитационном автобусе кандидата от Народной партии Ан Чхоль Су в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо, были найдены без сознания. После обнаружения пострадавшие были сразу же доставлены в больницу, однако спасти их не удалось.

Предполагается, что причиной смерти стал угарный газ, скопившийся в закрытом автобусе. Газ мог образоваться от автономных устройств, которые питали энергией электронное табло, установленное на внешней стороне автобуса.

Вероятно, по той же причине водитель другого агитационного автобуса в городе Вонджин почувствовал себя плохо.

Отмечается, что 15 февраля по стране функционировали 18 агитавтобусов Ан Чхоль Су.

Ан Чхоль Су
Ан Чхоль Су
Jinho Jung

После инцидента Народная партия приостановила избирательную кампанию, а Ан посетил похоронные бюро, чтобы принести соболезнования семьям погибших

Демократическая партия «Тобуро» и партия «Сила народа» приняли решение отказаться от проведения агиткампании в Чхонане 16 февраля, чтобы таким образом почтить память погибших.

«Это просто случайность! Не нужно использовать этот повод, чтобы как-то надавить на Ан Чхоль Су», — пишет qazw***.

«Ан Чхоль Су, не унывай!» — поддерживает soon***.

«Почему такой инцидент произошел именно в машине Ан Чхоль Су?» — недоумевает kuhx***.

«Это всё прихвостни других кандидатов», — предполагает jhs2***.

«Такая трагедия и за месяц до выборов?!» — удивляется yu03***.

«Публикация ложной информации считается нарушением закона о выборах», — отмечает ifor***.

«Это не агитационный автобус, а автобус смерти», — пишет kayk***.

«Впервые вижу подобный инцидент во время предвыборной кампании», — сообщает aptl***.

Цветы для жертв трагедии
Цветы для жертв трагедии
Цитата из видео «Ahn campaign deaths DP's Lee Nak-yon and PPP's Yoon Suk-yeol visit funeral home» на YouTube

«Ан Чхоль Су нужно арестовать в рамках закона о наказании за тяжёлые несчастные случаи на рабочем месте», — предлагает dyki***.

«Все замкнутые пространства, будь то дом, машина офис, должны хорошо проветриваться», — пишет sckl***.

«Думаю, что возобновить президентскую компанию после такого будет весьма сложно», — предполагает eequ***.

«А раньше он ещё настаивал на объединении кандидатов от оппозиции… Вот наглец!» — возмущается leem***.

«Почему плохие вещи происходят только с хорошими людьми?» — недоумевает myvi***.

«Кому будет выгодно, если Ан Чхоль Су выйдет из предвыборной гонки?» — интересуется hyot***.