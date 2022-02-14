Сеул, , 13:32 — REGNUM Кандидат в президенты Южной Кореи от Народной партии Ан Чхоль Су официально предложил объединить кандидатуры с кандидатом от партии «Сила народа» Юн Сок Ёлем, чтобы обеспечить «подавляющую победу» над правящей Демократической партией «Тобуро». Об этом 13 февраля сообщило агентство Yonhap News.

Ан Чхоль Су (сс) Jinho Jung

Ан Чхоль Су также предложил выбрать единого кандидата с помощью опросов общественного мнения. Известно, что в прошлом году он объединился с кандидатом в мэры Сеула О Сэ Хуном перед выборами в местные органы власти.

«Для преодоления нынешнего кризиса и реализации реформ, ориентированных на будущее, должна быть сокрушительная победа, основанная на доверии людей. Это не может сделать ни один человек в одиночку», — сказал Ан Чхоль Су во время пресс-конференции.

Ан Чхоль Су добавил, что независимо от того, кто станет единым кандидатом, другой должен стать его помощником.

Между тем Юн Сок Ёль сказал, что он «положительно» относится к предложению об объединении кандидатур, однако добавил, что есть и «разочаровывающий момент». Однако он отказался уточнять, что именно его разочаровало.

Последние опросы показывают, что уровень поддержки основных кандидатов в президенты составляет порядка 40%, в то время как поддержка Ан Чхоль Су — около 10%.