Сеул, 18 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи от Народной партии Ан Чхоль Су возобновит предвыборную кампанию в эти выходные после похорон двух сотрудников избирательной кампании, погибших в результате несчастного случая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей партии.

(сс) Jinho Jung Ан Чхоль Су

Напомним, что кандидат приостановил свою предвыборную деятельность после того, как 15 февраля тела двух человек были найдены в агитационном автобусе. Отмечается, что причиной смерти водителя и главы местной избирательной кампании является отравление угарным газом из генератора, питающего светодиодный экран.

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Известно, что 18 февраля Ан Чхоль Су присутствовал на похоронах члена партии. Похороны водителя автобуса состоятся в городе Кимхэ 19 февраля.

«Ан Чхоль Су планирует возобновить свою предвыборную деятельность завтра днём после похорон», — говорится в сообщении для прессы.

После того, как Ан Чхоль Су приостановил предвыборную кампанию, ходили слухи, что он сойдет с дистанции и поддержит кандидата от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёля .

Однако глава предвыборного штаба Ан Чхоль Су Ли Тэ Гю отверг это предположение, сообщив о том, что кандидат все еще ждет ответа от Юн Сок Ёля по поводу объединения кандидатур.

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