Горловка, ДНР, , 13:30 — REGNUM Минометный обстрел окраин Горловки, которая находится пол контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), произвели украинские силовики. Об этом 18 февраля сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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"С 09:45 до 09:50 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении посёлков шахты Гагарина, шахты «6/7» и посёлка Широкая Балка (окраины и пригород Горловки — ред.)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе этого обстрела выпустили по окраинам Горловки в общей сложности 34 мины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что прибытие украинских диверсантов в районы населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское, которые находятся под контролем Киева, зафиксировала разведка Народной милиции республики.