Луганск, , 13:00 — REGNUM Прибытие украинских диверсантов в районы населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Крымское, которые находятся под контролем Киева, зафиксировала разведка Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 февраля рассказал журналистам официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«В районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское (подконтрольные ВС Украины — ред.) прибыли две группы отдельного центра специального назначения сил специальных операций «Запад», до 20 человек каждая», — сказал он.

Также официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что главной задачей указанных подразделений является усиление активности снайперов в этих районах, а также проведение диверсий, включая с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко заявил, что в настоящее время произошло резкое обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.