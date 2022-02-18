Сеул, 18 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 8968 человек. Об этом 18 февраля сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 18 февраля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 779 154 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,3%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 9818 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 272 949 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,3%.

«Бустерную» дозу получили 165 994 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 30 068 482 человека.

Четвертую дозу вакцины получили 214 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 226 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 109 831 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 755 806.

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