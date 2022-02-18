Сеул, , 05:31 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки впервые с начала пандемии выявили более 100 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Флаг Южной Кореи

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Сообщается, что за минувшие сутки в республике подтвердили 109 831 случай инфицирования SARS-CoV-2. Из них 109 715 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Впервые в Южной Корее выявляют более 100 тыс. инфицированных за одни сутки, однако в течение прошедшей недели в стране наблюдался рекордный рост заболеваемости COVID-19. Тем не менее рекордного роста числа пациентов, находящихся в критическом состоянии, не фиксируется.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 1 755 806. Также за минувшие сутки в стране скончались 45 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 7 283 человека.