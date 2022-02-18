Сеул, 18 февраля 2022, 10:35 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»
По их словам, коронавирус выявлен у 639 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты и министерства обороны.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 10 921.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 109 831 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 1 755 806.
Читайте также: В Южной Корее за сутки впервые выявили более 100 тыс. носителей SARS-CoV-2