Пекин, 18 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал всемирный антидопинговый кодекс, когда принимал решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Об этом 18 февраля заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Врата WADA

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«Мотивировочная часть решения подтверждает, что коллегия CAS решила проигнорировать чёткие и недвусмысленные положения всемирного антидопингового кодекса в отношении критериев отмены обязательного временного отстранения», — говорится в заявлении WADA.

Напомним, 14 февраля CAS отклонил апелляции WADA, МОК и ISU и допустил Валиеву до личного турнира на Олимпиаде. Коллегия CAS подтвердила решение РУСАДА о снятии временного отстранения с фигуристки.

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