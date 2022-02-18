Пекин, , 09:58 — REGNUM Задержка между взятием допинг-пробы у российской фигуристки Камилы Валиевой и оглашением её результатов произошла по вине Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 18 февраля заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Логотип ВАДА Wada-ama.org

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«К сожалению, РУСАДА не отметило высокий приоритет пробы, несмотря на то что лаборатория проинформировала о задержках, вызванных вспышкой COVID-19 среди ее сотрудников», — говорится в заявлении WADA.

Отмечается, что инициировавшая тест антидопинговая организация, в данном случае РУСАДА, отвечает за взаимодействие с лабораторией, чтобы обеспечить своевременный анализ проб, особенно перед крупным турниром.

Напомним, Валиева сдала допинг-пробу 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, который проходил в Санкт-Петербурге. Проба была отправлена на анализ в лабораторию WADA в Стокгольме.

О положительном результате пробы стало известно 8 февраля, ровно на следующий день после победы сборной России в олимпийском командном турнире, в котором принимала участие Валиева.

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