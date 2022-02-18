Вашингтон, 18 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Заявления Москвы об отводе российских войск от границы с Украиной были «преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты и другие мировые державы». С таким утверждениям на основе собранных данных выступила разведка США. Об этом со ссылкой на четырёх неназванных чиновников сообщает гаезета The Washington Post

Цитата из м/ф «Приключения Буратино». реж. Дмитрий Бабиченко, Иван Иванов-Вано. 1959 год. СССР Хитрость

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«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», — отметил один из собеседников газеты.

Истинность информации о том, что заявления России якобы являются частью дезинформации, изданию также подтвердили ещё два американских и один европейский источник. Более того, в статье указано на то, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной, а совместные учения с Белоруссией могут быть прикрытием для «вторжения» на Украину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джим Хокенхалл заявил, что Россия продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Он подчеркнул, что не «видел доказательств» отвода российской стороной своих войск от границы. Хокенхалл уверен, что у России «есть достаточная военная сила для проведения вторжения на Украину».

Также «пока не видят» деэскалацию вокруг Украины со стороны России генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

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