Любляна, , 01:24 — REGNUM Словения предоставит для ВСУ Украины различное оборудование двойного назначения, передача летального вооружения не планируется. Об этом со ссылкой на министра обороны республики Матея Тонина 17 февраля сообщает Словенское агентство печати .

ВСУ обстреливают населенные пункты Донбасса Mil.gov.ua

Матей Тонин «Словения в настоящее время не планирует предоставлять летальное вооружение Украине, но мы отправим оборудование двойного назначения».

По его словам, данное решение принималось в ответ на запрос Украины, в котором не было просьбы о поставке летального вооружения. В числе передаваемого Украине оборудования — палатки с подогревом и полевые кухни.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу со стороны ВСУ подверглись 17 февраля несколько населённых пунктов ЛНР.

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